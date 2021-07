Diego Moya tras competir en Tokio: "Estar en estos Juegos es mágico"

¿Qué pasó?

El triatleta chileno Diego Moya tuvo una buena en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a pesar de haber finalizado la prueba en el puesto 30.

El deportista del Team Chile ocupó un tiempo de 1 hora, 48 minutos y 29 segundos, finalizando a 3 minutos y 25 del primero y ganador de la medalla de oro, el noruego Kristian Blummenfelt, con un tiempo de 1:45:04.

La presea de plata fue para el británico Alex Yee (1:45:15) y la de bronce quedó para el neozelandés Hayden Wilde (1:45:24).

Reacciones

Tras finalizar la competencia, el deportista chileno expresó que “estar en los Juegos a tan temprana edad, a los 22 años, es mágico”.

Respecto a la carrera, Moya explicó que "vine a atacar mis fortalezas, que es la natación, llegar primero a la primera bolla, que es lo que quería y lo logré. Después solo era disfrutar, mantenerme adelante. Salir a 11 segundos es duro, aquí estoy con los del primer nivel, son todos mayores. Después de las primeras vueltas de ciclismo comencé a sufrir y a apretar los dientes lo más que podía".

"En el trote es donde más se sentía el calor, pero hice una muy buena preparación, me fui a Cozumel (México) donde el clima de hecho es más duro, la humedad y el calor era mucho más y me preparé súper bien. Al llegar acá a Tokio vi que no era tan caluroso, pero en carrera es distinto", agregó.

El triatleta nacional informó que "ahora me voy a Estados Unidos a descansar una semana y después prepararme para el Mundial Sub 23, que es mi último año, en Edmonton (Canadá), que es el 22 de agosto".

