Ben Brereton fue una de las grandes sorpresas de la nómina de Martín Lasarte para enfrentar los duelos por Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina y Bolivia, el 3 y 8 de junio próximos.

El delantero del Blackburn Rovers reconoció estar muy motivado tras ser convocado a la Selección Chilena y que su familia materna se emocionó con su citación.

En diálogo con el sitio web del club inglés, Brereton afirmó que “es genial y es un verdadero privilegio, particularmente para el lado de la familia de mi madre”.

