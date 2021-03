El tenista nacional Cristian Garin (22º del ranking mundial) se coronó este domingo campeón del torneo ATP 250 de Santiago, que se disputó esta semana en las canchas de arcilla del complejo San Carlos de Apoquindo.

En la definición del único certamen ATP en el país, la primera raqueta nacional enfrentó una dura resistencia del argentino Facundo Bagnis (118º) y en tres disputados sets terminó alzando los brazos al cielo con un marcador de 6-4, 6-7 (3) y 7-5, en poco más de dos horas y media de juego.

El ’Tanque’ debió extremar recursos para quedarse con la primera manga en la precordillera. A base de un buen servicio y un drive esquinado, Bagnis inquietaba en el arranque y fue el primero en tener una posibilidad de break, que la desperdició.

Sin embargo, el ariqueño se las arregló para concretar en el séptimo juego y su primera posibilidad de rompimiento el quiebre y quedar en ventaja de 4-3. Tras ello, Garin no pasó zozobras con su saque y cerró el parcial a su favor en 43 minutos de acción.

En el segundo capítulo, el crédito local fue el primero en marcar diferencias con un ‘break’ en el tercer game, para colocarse arriba 2-1. Cuando se pensaba en un cierre cómodo de partido para Garin, el de Rosario devolvió la gentileza de inmediato para colocar el marcador 2-2.

El choque equiparado de fuerzas llegaría hasta el tiebreak, donde el jugador del otro lado de la cordillera se presentó más certero en la definición de los puntos. Bagnis ganó el desempate 7-3 y forzó a la manga decisiva.

En la hora de la verdad, el chileno se quedó con el saque de su rival en el sexto game para colocarse 4-2 y soñar con la corona. No obstante, Bagnis dio dura lucha en la arcilla santiaguina y recuperó el break para quedar 4-4. En una final que pudo quedar para cualquiera de los dos, por el buen nivel mostrado por ambos, Garin terminó celebrando con un break clave en el duodécimo juego.

5th title comes on Home Soil 🇨🇱🙌@Garin_Cris digs deep to defeat a spirited Bagnis 6-4 6-7 7-5 to cap off a brilliant week in Santiago!@chile_open pic.twitter.com/MInW7QOplE