Una de las tantas polémicas que se han desencadenado tras la muerte de Diego Armando Maradona fueron las fotografías que se viralizaron por redes sociales en las que se muestra a los trabajadores de la funeraria junto al ataúd de la leyenda del fútbol argentino.

El abogado del "10" fue quien dio a conocer la difusión de la primera imagen señalando que haría pagar al responsable de "semejante aberración". Minutos más tarde, comenzó a circular la segunda en la que se ve a Claudio Fernández junto a su hijo y el cadáver de Maradona.

De inmediato las plataformas digitales estallaron de indignación y cientos de mensajes fueron dirigidos a los hombres. Ante esta situación Fernández habló con un medio local y se disculpó por lo sucedido, alegando que nunca pensó que la foto se haría viral.

Twitter

"Pido disculpas"

"Sé que mucha gente se ha ofendido y lo ha tomado mal", afirmó el trabajador a Radio 10 Argentina, tras señalar que la fotografía no fue capturada por su celular y que se la tomaron de forma repentina.

Fernández, quien sale junto a su hijo en la imagen, manifestó que "jamás pensé que la iban a subir o que la iban a mandar a algún grupo".

Dada esta situación, que ofendió a la familia de Maradona y a sus seguidores, el trabajador fue despedido de la empresa inmediatamente tras ser difundida la noticia.

"Me echaron de la empresa, por algo que no hice. Si ves la foto, justo acomodé la cabeza", dijo Claudio Fernández y remarcó que "pido disculpas. En ese momento eran los nervios, que estaba con Maradona. Quería que quedara bien. La empresa no tiene la culpa de todo esto".

Durante la entrevista, el hombre insistió que Diego "es el ídolo de todos, no fue algo intencional" y aseguró que ha recibido amenazas de muerte por lo sucedido.

#EXCLUSIVO 🔴 | Claudio, el empleado de la funeraria que se tomó la foto con el cuerpo de Diego Armando Maradona rompió el silencio en @Radio10 #VueltaDeRosca 🎧 https://t.co/0FUbKVye4j pic.twitter.com/lCYmJ2KzUb — Radio 10 (En 🏡) (@Radio10) November 27, 2020

Último adiós

Miles de personas saludaron el pasado 26 de noviembre el cortejo fúnebre de Diego Armando Maradona durante el trayecto al cementerio privado en la periferia de Buenos Aires tras partir de la Casa Rosada, lugar donde se llevó a cabo el velorio.

El astro del fútbol, quien murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, fue enterrado durante una ceremonia privada, en presencia de sus más cercanos y en el mismo lugar donde reposan los restos de sus padres.

Cobertura Completa