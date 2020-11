Un equipo de Reportajes de Meganoticias interceptó a Sergio Jadue caminando junto a su familia en un centro comercial en Miami, Estados Unidos. El expresidente de la ANFP lleva cinco años viviendo en suelo norteamericano, mismo periodo que ha mantenido silencio en calidad de testigo protegido por el escándalo de corrupción FIFA Gate.

Al ser grabado y pedirle algún tipo de declaración, el otrora timonel del fútbol chileno continuó sin emitir ninguna palabra. Pero además tuvo una violenta reacción con la periodista, a quien le quitó su celular. Una intimidante respuesta frente a la cual tuvo que interceder la policía.

¿Qué dijo la periodista?

Carolina Acuña, periodista de Meganoticias, relató los pormenores del impulsivo reaccionar de Jadue: "Me quitó el celular, no quería entregármelo. Se enfrascó en una discusión junto a parte de su familia, que cuestionaron por qué estaba grabando".

"Tuvo que intervenir policía de Estados Unidos y finalmente logré recuperar mi equipo. Como pudieron ver en las imágenes, Sergio Jadue prefirió guardar silencio ante las cámaras", agregó.

¿Cuál es el escenario judicial de Jadue?

Ante la investigación que pesa en contra de Jadue por múltiples coimas, el periodista Ken Bensinger, experto en el caso FIFA Gate, indicó que "hay cerca de seis hasta 12 personas que están en la misma situación de Jadue, esperando su sentencia. Lo que pasa es que los fiscales siguen investigando y necesitan contar con la ayuda de varios".

Sobre este mismo tema, María Inés Facuse, su exesposa y quien no lo ve hace un año y medio, señaló que "él me dijo que la sentencia estaba arreglada, que no iba a ir a la cárcel, que iba a tener que cumplir 5 años sin cometer delito y que en el fútbol no podía trabajar nunca más".

