Ya se vive la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas con partidos que prometen en el camino rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Destacan los desafíos de Chile vs. Colombia, Bolivia vs. Argentina y Perú vs. Brasil, en una jornada imperdible.

Partidos fecha 2 de Eliminatorias Sudamericanas

Martes 13 de octubre

Bolivia vs. Argentina - 17:00 horas.

MARCADOR: 1-1 (SEGUNDO TIEMPO)

GOLES: 25' Marcelo Moreno Martins (BOL); 45' Lautaro Martínez (ARG)

Estadio "Hernando Siles", La Paz. (Transmite Chilevisión y CDF HD)

FORMACIÓN DE BOLIVIA

FORMACIÓN ARGENTINA

Ecuador vs. Uruguay - 18:00 horas

MARCADOR: 0-0 (PRIMER TIEMPO)

GOLES:

Estadio de LDU, Quito. (Transmite CDF Premium)

FORMACIÓN DE ECUADOR

🟡 ALINEACIÓN 🟡| Gracias a @gatoradeecuador #HidratadorOficial, este es el once inicial de #LaTRI 🇪🇨 para su partido vs @Uruguay 🇺🇾 por la #ClasificatoriaAQatar2022 #TodosEntrenamosALaTRI ⚽️ pic.twitter.com/qLjcPN8LqX — La Tri (@LaTri) October 13, 2020

FORMACIÓN DE URUGUAY

🇺🇾 Alineación confirmada de @Uruguay para enfrentar a @LaTri, desde las 18 h (Uy), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.#Eliminatorias pic.twitter.com/2RYnwpeVZP — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 13, 2020

Venezuela vs. Paraguay - 19:00 horas

MARCADOR:

GOLES:

Estadio Metropolitano de Mérida. (Transmite CDF HD)

Perú vs. Brasil - 21:00 horas

MARCADOR:

GOLES:

Estadio Nacional de Lima. (Transmite CDF Premium)

Chile vs. Colombia - 21:30 horas

MARCADOR:

GOLES:

Estadio Nacional de Santiago. (Transmite Chilevisión, CDF HD).

