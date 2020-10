View this post on Instagram

🏆⚽️ Esta es la nómina de la Selección Chilena (@laroja) con miras a los cotejos ante Uruguay (@aufoficial) y Colombia (@fcfseleccioncol) en el camino al Mundial de Qatar. 🔴➡️Arqueros Gabriel Arias (Racing, Argentina) Brayan Cortés (Colo Colo) Omar Carabalí (San Luis) 🔴➡️ Defensas Mauricio Isla (Flamengo, Brasil) Gary Medel (Bologna, Italia) Sebastián Vegas (Monterrey, México) Paulo Díaz (River Plate, Argentina) Nicolás Díaz (Mazatlán, México) Enzo Roco (Fatih Karagümrük, Turquía) Francisco Sierralta (Watford, Inglaterra) Guillermo Soto (Palestino) 🔴➡️ Mediocampistas Tomás Alarcón (O'Higgins) Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen, Alemania) Arturo Vidal (Inter de Milán, Italia) Lorenzo Reyes (Atlas, México) Claudio Baeza (Necaxa, México) César Pinares (Universidad Católica) Diego Valdés (Santos Laguna, México) 🔴➡️ Delanteros Alexis Sánchez (Inter de Milán, Italia) Eduardo Vargas (Tigres, México) José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica) Víctor Dávila (Pachuca, México) Andrés Vilches (Unión La Calera) Jean Meneses (León, México) Fabián Orellana (Valladolid, España)