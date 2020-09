View this post on Instagram

⚽️🏆 La @conmebol liberó la programación de las dos primeras fechas del certamen que entrega pasajes al Mundial de Qatar 2022. ➡️🔴 Fecha 1 Clasificatorias Sudamericanas 🔵 Jueves 8 de octubre 18:30 horas - Paraguay vs. Perú. 19:45 horas - Uruguay vs. Chile. 21:10 horas - Argentina vs. Ecuador. 🔵 Viernes 9 de octubre 16:30 horas - Colombia vs. Venezuela. 21:30 horas - Brasil vs Bolivia. ➡️🔴 Fecha 2 Clasificatorias Sudamericanas 🔵 Martes 13 de octubre 14:00 horas - Ecuador vs. Uruguay. 15:00 horas - Bolivia vs. Argentina. 16:00 horas - Venezuela vs. Paraguay. 19:15 horas - Perú vs. Brasil. 20:00 horas - Chile vs. Colombia.