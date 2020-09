Este domingo, el tenista austriaco Dominic Thiem (3°), entrenado por Nicolás Massú, se convirtió en el campeón del US Open 2020.

El pupilo del doble medallista olímpico chileno se impuso en la final del Grand Slam, disputado en Nueva York, al alemán Alexander Zverev (7°), en un peleado encuentro que se prolongó por cinco sets.

El nuevo monarca del certamen estadounidense venció por parciales de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 (8-6), tras remontar dos sets en contra.

Get your hands on that trophy, Domi! 🏆@ThiemDomi | #USOpen pic.twitter.com/JbLap0uDyZ