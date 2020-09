View this post on Instagram

⚽️📌 "Me siento muy bien y creo que el equipo estará preparado para hacer un gran partido", agregó el "10" de @udechileoficial de cara al Superclásico ante @colocolooficial. ➡️ El último triunfo azul sobre los albos data del 5 de mayo del 2013, donde con un agónico gol de Charles Aránguiz el elenco colegial venció por 3-2 en Ñuñoa.