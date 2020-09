View this post on Instagram

⚽️📺 Campeonato Nacional 2020 - Novena fecha: 📌⚽️ Jueves 3 de septiembre: Universidad de Concepción vs. Unión Española, 11:00 horas. Estadio ‘Ester Roa Rebolledo’. (CDF Premium) Palestino vs. Everton, 16:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. (CDF Premium) 📌⚽️ Viernes 4 de septiembre: Unión La Calera vs. Cobresal, 11:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". (CDF Premium) Deportes La Serena vs. O'Higgins, 18:30 horas. Estadio La Portada. (CDF Premium - Chilevisión) 📌⚽️ Sábado 5 de septiembre: Deportes Iquique vs. Huachipato, 11:00 horas. Estadio Tierra de Campeones. (CDF Premium) Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 16:00 horas. Estadio San Carlos. (CDF Premium) Santiago Wanderers vs. Curicó Unido, 18:30 horas. Estadio "Elías Figueroa". (CDF Premium) 📌⚽️ Domingo 6 de septiembre Deportes Antofagasta vs. Audax Italiano, 11:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán". (CDF Premium) Universidad de Chile vs. Colo Colo, 14:00 horas. Estadio Nacional. (CDF Premium)