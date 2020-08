El Chelsea de Inglaterra quiere volver a posicionarse como uno de los animadores de la Premier League, que por ahora se ve eclipsada por el reinado del Liverpool, lo que se suma a su mermadas campañas en las competencias europeas en el último periodo.

Ante el panorama, el técnico Frank Lampard optó por una renovación del plantel y fue en busca de fichajes de figuras de renombre para puestos claves.

La idea del otrora volante de los “Blues”, que ahora ejerce como técnico, es armar un “Súper Chelsea”, que vuela a ser potagonista y de que hablar de cara a la temporada 2020-201.

Así el cuadro de Stamford Brigde sumó una gran figura del Ajax, al goleador Timo Werner y el arribo de un destacado zaguero del PSG.

Ahora su apuesta es ir volante que brilla en el Bayer Leverkusen y un arquero de primer nivel, donde hay tres candidatos.

Thiago Silva: El zaguero brasileño, de 35 años, vivirá su primera experiencia en la Premier League tras cerrar una etapa de ocho años en el PSG, donde ejercía como capitán.

"Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy encantado de formar parte del emocionante equipo de Frank Lampard para la próxima temporada y estoy aquí para luchar por títulos", apuntó el defensor que llegó como jugador libre.

Timo Werner: Goleador del RB Leipzig en la Bundesliga y una de las máximas promesas de Alemania. Con solo 24 años, este delantero, que había estado en carpeta del Real Madrid, le costó 56 millones de dólares a la cuadro londinense.

Hakim Ziyech: Estrella del Ajax por la que el Chelsea pagó cerca de 60 millones de dólares. El extremo marroquí, de 27 años, fue fichado en febrero y el 1 de julio comenzó a entrenarse con sus nuevos compañeros.

Ben Chilwell: Defensor inglés que militaba en el Leicester y que firmó un contrato de cinco años con el Chelseaa cambio de 50 millones de euros. El lateral izquierdo es considerado como uno de los mejores del fútbol inglés en la última temporada.

'I think every player wants to play for a huge club in their career and I’m no different.' 💙👏@BenChilwell's first interview as a Blue in full! 💬 #BenIsBlue pic.twitter.com/y2ngYZSC9l