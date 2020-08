View this post on Instagram

⚽️🏆 La portera y capitana de @laroja femenina protagonizará las semifinales de la Liga de Campeones. ➡️📺 El @psg_feminines de @tianeendler se enfrentará al Olympique de Lyon este miércoles 26 de agosto, desde las 14:00 horas en San Mamés. 📌 El duelo se podrá ver en las pantallas nacionales a través de la señal de ESPN 3. Además, podrás seguirlo por ESPN Play y la transmisión en vivo de UEFA TV.