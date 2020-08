Una verdadero remezón está causando la opción que Lionel Messi, tras 20 años vistiendo de azulgrana, deje el Barcelona, tras el deseo expresado por el jugador ante el actual momento de restruccturación que vive el club.

La opción generó revuelo en el mundo fútbol y también en los hinchas del cuadro catalán, que salieron a las calles para manifestarse y pedir la continiudad del 10 argentino y apuntan a sus dardos al presidente de la institución Josep Maria Bartomeu, tildado como culpable de la posible salida del trasandino.

Junto con ello, los memes no se hicieron esperar y ya inundan las redes sociales.

Las creaciones virtuales apuntan al futuro de Lionel Messi y ya lo ven fichando en diferentes equipos y no precisamente, en grandes elencos de Europa, sino que en clubes que sueñan con contar con sus goles y grandes jugadas.

Además, apuntan al desmoronamiento total del Barcelona y bromean con el supuesto fax enviado por el 10 catalán.

ME URGE que sea el 2035 para ver el The Last Dance de Messi y el Barcelona pic.twitter.com/GPUyCdHcM4