Marcelo Bielsa sigue ganando admiración en todo el mundo y en las últimas horas no fue la excepción. Y es que el DT ayudó a un ciclista que había pinchado su rueda.

La historia se conoció a través de redes sociales y la contó la hermana del deportista amateur.

“Mi hermano viajaba ayer y se pinchó la llanta, cuando de repente Dios apareció frente a él”, expuso Shannon en su cuenta de Twitter.

My brother was riding along yesterday and got a puncture in his tyre, when suddenly god appeared infront of him pic.twitter.com/cYavNlkY24