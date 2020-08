Los otroras exjugadores de Colo Colo, Gonzalo Fierro y el zaguero Sebastián Toro, son algunas de las nuevas figuras que exhibe el cuadro de Deportes Colina, elenco que bajo la dirección técnica de Rodrigo "Kalule" Meléndez, busca dar que hablar en el torneo de la Segunda División Profesional.

Y la presencia de los exalbos dentro de los fichajes del club de de la RM, tentó a un volante argentino que también estuvo en el Estadio Monumental.

Es el caso de Lucas Wilchez, quien a pesar de no lograr titulos con el Cacique, se ganó el cariño de los hinchas durante su estadía en Colo Colo en las temporadas entre 2010 y 2012.

A sus 36 años sigue activo y defendiendo a Almagro en su país, pero se abrió a la chance de volver a Chile para ser parte del proyecto de "Kalule".

"Hablen con el Kalu, yo le tiro el grupo para adelante"

Así lo manifestó en conversación con el programa "Después Te Explico" de Redgol al enterarse que en Deportes Colina militan tres excompañeros.

"¿Está Sebastián Toro también? ¿Gonzalo Fierro? Nooooo, tengo que ir. Vamos a hacer una campaña, voy a Colina. Hablen con el Kalule para ver si necesitan", declaró.

Siguiendo con el tema agregó que "véndanme como volante argentino con mucha experiencia que juega muy bien al fútbol".

Así Wilchez quiere ser parte del proyecto e incluso, sueña con volver a jugar ante Universidad de Chile.

"Me encantaría ir con otro equipo a enfrentar a la U. Lo mal que me recibirían, imagínate. Me encantaría. Hablen con el Kalu y díganle. Yo le tiro el grupo para adelante", sentenció.