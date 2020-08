El mediocampista nacional, Arturo Vidal, fue elegido por el Barcelona para acompañar al entrenador Quique Setién en la conferencia oficial previa al partido ante Bayern Munich de este viernes 14 de agosto por los cuartos de final de la Champions League.

Y en la antesala del pleito que se disputará en el estadio Da Luz, el "King" comenzó destacando que “es el partido más importante del año. Tenemos muchas esperanzas de ganar este campeonato. El Bayern está haciendo un año espectacular. Ganó la Bundesliga y la Copa, pero somos el Barça y si hacemos lo que tenemos que hacer, seguramente pasaremos”.

Consultado sobre el formato de la competición, a duelo único y en cancha neutral, aseguró que “a mí me gusta, porque la Copa América se juega así. Los equipos salen a demostrar desde el primer minuto. A doble partido, los equipos especulan más y el espectáculo no es tan lindo”.

"No sé si merezco ser titular"

El "22" de los azulgranas no le dio importancia a las declaraciones desde el cuadro alemán por el encuentro, asegurando que "no he tomado mucha atención, porque sé que lo que se habla fuera no es lo que piensa el vestuario. Mañana juegan contra el mejor equipo del mundo, el Barça”.

En la misma línea, reiteró que “he escuchado lo que dijo el Bayern, pero conozco a la gente de allí y sé que lo que se habla fuera no es lo que piensan dentro. Juegan ante el Barça, no contra equipos de la Bundesliga. Juegan contra el mejor equipo del mundo".

"Mañana juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del Mundo". Arturo Vidal, muy claro en la conferencia de prensa previo al choque contra el Bayern Munich

Sobre su titularidad, reconoció que “no sé si merezco. Creo que todos queremos jugar y es el entrenador (Quique Setién) el que debe elegir para clasificarnos a semifinales".

Finalmente, el “King” sentenció que “entiendo que la afición (catalana) dude. En la Liga no reflejamos nuestro nivel y por eso perdimos. Pero tenemos a Leo y otros grandes jugadores. Por eso digo que somos el mejor equipo del mundo y mañana queremos demostrarlo".

