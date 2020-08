La arquera y capitana de la Selección Chilena, Christiane Endler, da que hablar en Francia y en el mundo del fútbol por un increíble gesto de deportividad que exhibió al momento de defender el arco del PSG.

La imagen está dando la vuelta al mundo y se registró tras perder la final de la Copa femenina en tierras galas a través de lanzamientos penales, tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Olympique de Lyon.

Esto obligó a dirimir al ganador desde los 12 pasos, donde Endler atajó un disparo y se atrevió a lanzar uno, pero que no se transformó el gol, ya que su disparo dio en el travesaño.

Así debieron conformarse con el subcampeonato del certamen y a la hora de la premiación la golera chilena, a pesar de la tristeza y rabia, exigió a su compañeras felicitar a las campeonas.

El momento fue captado por las cámaras y cuando tras recibir la medalla de plata, las jugadoras del PSG se retiraban de la cancha, situación que alertó a Endler.

Tiane optó por hablarle a sus compañeras y pedirles regresar para despedirse y entregar su felicitación a las nuevas monarcas del torneo.

La imagen le valió una serie de comentarios a favor de la arquera de la Roja a que la tildaron en redes sociales de "gran líder", que demuetra "grandeza y deportividad", de "grandes valores" y que "tiene clase de sobra".

Además, fue alabada por la legendaria portera campeona del mundo, Hope Solo, quien aseveró que "Endler es una de los porteras más entretenidas que juega en este momento".

Endler is one of the most entertaining keepers playing the game right now https://t.co/bWUNqvfRhU