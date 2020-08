Se siguen viviendo los cuartos de final de la Europa League, certamen denominado "Súper 8" que se juega íntegramente en Alemania bajo estrictos controles sanitarios a causa de la pandemia de coronavirus y lo hace con dos partidos que prometen.

Esto porque en el estadio MSV-Arena, el Wolverhampton de Inglatera se mide ante Sevilla de España por el paso a semifinales del certamen.

Sigue el duelo desde las 15:00 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de ESPN 2.

* El ganador jugará en semifinales ante Manchester United.

FORMACIÓN DE WOLVES

FORMACIÓN DEL SEVILLA

El otro duelo de la jornada se juega en el estadio Veltins-Arena desde las 15:00 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de FOX Sports 1.

* El ganador se medirá en semifinales ante Inter de Milán de Alexis Sánchez.

FORMACIÓN DEL SHAKHTAR

