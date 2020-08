Un hito se marcó en la Liga de japón y el mundo, ya que el jugador Kazu Miura hizo historia al disputar un partido de la Japan League Cup con 53 años, 5 meses y 10 días, siendo el futbolista "más longevo" del planeta.

Y lo hizo defendiendo al Yokohamma FC, elenco que por estos días está en el ascenso, y que se impuso por 1-0 como visitante al Sagan Tosu en el Ekimae Real Estate Stadium.

Kazu Miura disputó 63 minutos en su primer partido en la temporada y se robó las miradas de los fanáticos por su increíble registro.

Hoy Kazu Miura estuvo cerca de marcar... A LOS 53 AÑOS! pic.twitter.com/8LTRbKLv33 — Juan Manuel D'Angelo (AKA Futboltrotters) (@futboltrotters) August 5, 2020

El futbolista que inspiró el nacimiento de Oliver Atom

Kazu Miura es todo una celebridad en su país, ya que fue el primer futbolista japonés que jugó en Brasil y en la Liga de Italia.

Además, genera atracción en el mundo del espectáculo, ya que es un showman televisivo, no da entrevistas y entrena cuando no tiene algún evento en su cargada agenda.

Es tal su fama, que Miura se ha definido como “el Rey del fútbol japonés”, siendo bautizado por el pueblo como el "King Kazu".

#JLeagueCup | Kazu Miura voltou a campo nesta quarta.



A lenda de 53 anos atuou por 63 minutos na vitória do seu time, o Yokohama FC, diante do Sanga Tosu por 1 a 0, em jogo válido pela 2ª rodada do grupo C da J. League Cup, a copa da liga japonesa. pic.twitter.com/auBTSObYnN — Japão日本FC (@japaofcbr) August 5, 2020

Incluso, Takahashi autor de la afamada serie animada "Capitán Tsubasa", conocida en Chile como los "Supercampeones", reconoció que se inspiró en el longevo futbolista.

El dibujante confesó que utilizó la figura de Miura para moldear el personaje que llegaría a la pantalla convertido en Oliver Atom.