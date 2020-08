El mundo del ciclismo está de luto debido a la sorpresiva muerte de una de las promesas de la especialidad, el padelero alemán Jan Riedmann, quien falleció tras ser atropellado cuando entrenaba en la ciudad de Sugenheim, lo que generó la desazón de sus compañeros.

El deportista, de tan sólo 17 años, era una de las nuevas figuras del equipo Bora-Hansgrohe, siendo parte del elenco juvenil Auto Eder Bayern, la filial sub-19.

El incidente se debió a que un conductor, de 58 años, no respetó un cruce embistiendo al joven ciclista, quien a pesar de las normas de seguridad que portaba -caso y equipo antilesiones- no pudo contener el fuerte impacto.

Ante la situación, fue trasladado de emergencia en un helicóptero a la Clínica Universitaria de Würzburg, pero a causa de los severos traumatismos perdió la vida.

La muerte de Jan Riedmann conmocionó a los miembros de su equipo, quienes expresaron su sentir en redes sociales y anunciaron que le brindarán un homenaje en la próxima competencia: Milán-San Remo que se vivirá este sábado 8 de agosto.

"Con gran tristeza decimos adiós a Jan Riedmann, corredor de nuestro equipo sub-19 Team Auto Eder Bayern, tras un trágico accidente este fin de semana. Nuestras más sinceras condolencias a la familia de Jan y sus amigos. En homenaje a Jan, nuestros corredores llevarán lazos negros en la Milán-San Remo”, indicó la escuadra Bora-Hansgrohe.

It is with great sadness that we say goodbye to Jan Riedmann, a rider from our U19 squad, Team Auto Eder Bayern, after a tragic accident this weekend.



Our sincere condolences to Jan's family & friends.



In honour of Jan, our riders will wear ribbons at Milan-San Remo. pic.twitter.com/cFQNOiXVyH