El delantero nacional, Alexis Sánchez, ya tiene prácticamente definido su futuro y todo apunta a que terminará su relación contractual con Manchester United para continuar su carrera en Italia junto al Inter de Milán.

Así lo informa la cadena Sky Sports que apuntó que el chileno romperá su vínculo con los “Diablos Rojos”, quienes dejarán partir al tocopillano.

Según indicó el periodista italiano Fabrizio Romano sobre la negociación que “Inter NO pagará ninguna tarifa a Manchester United. Se unirá de forma gratuita e Inter se hará cargo de su salario completo. Sánchez ganará 7 millones de euros por temporada”.

