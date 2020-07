El Zenit de San Petersburgo, que ya se había proclamado campeón de la liga rusa, firmó el doblete nacional al conquistar este sábado la Copa de Rusia, cuyo trofeo terminó dañando poco después de levantarlo.

Tras vencer 1-0 al Khimki (2ª división) en Ekateriumburgo, el Zenit festejó su título con los jugadores y miembros del cuerpo técnico saltando de alegría en el estrado donde fue entregado el trofeo. De repente, al capitán del equipo, el serbio Branislav Ivanovic, se le escapó la copa de las manos.

El trofeo sufrió distintos daños, con varios pedazos desprendidos.

