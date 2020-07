Claudio Bravo realizó una publicación este viernes en su cuenta personal de Twitter, apoyando a Antonia Barra y -además- a Fernanda Maciel, acción que fue comentada por varios de sus seguidores.

El post del excapitán de La Roja se realizó horas antes de que Martín Pradenas fuese trasladado hacia la cárcel, en calidad de imputado por la violación de Antonia Barra.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Bravo también le respondió a un seguidor que lo criticó tras haber expuesto el mensaje en esa red social.

"Buenos días, Antonia Barra. Donde sea que estés, vamos a estar junto a ti y junto a muchas más víctimas que sufren día a día lo mismo que tú", comentó Bravo.

Además, expresó: "Fernanda Maciel, no nos olvidamos", en la publicación, que ya superó los 10 mil "Me Gusta"

Buenos días #AntoniaBarra donde sea que estes vamos a estar junto a ti y junto a muchas más víctimas que sufren día a día lo mismo que tú ❤️ #FernandaMaciel no nos olvidamos ❤️ #Justicia #NoMasViolaciones #Respetalas #NoTengasMiedo #Denuncialos #MuchosTeApoyaremos 💪🏻 RT

A su vez, el arquero del Manchester City agregó diversos hashtags en apoyo a las mujeres.

"#Justicia, #Respétalas, #NoTengasMiedo", entre otras, fueron las palabras del portero.

Tras haber escrito el mensaje en Twitter, un seguidor criticó al excapitán de la escuadra nacional, tratándolo de "mediocre".

Horas después, Bravo reaccionó y le respondió -no en buenos términos- a esta persona, publicando, incluso, dos imágenes de tuits del mismo seguidor donde anteriormente lo había alabado.

Igual me la comes genio, pero no pasa nada! 😉 pic.twitter.com/8RvSXUH1iP