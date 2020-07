View this post on Instagram

😮⚽ Un insólito y peligroso momento se registró en medio de un entrenamiento del cuadro de Znamya Truda (@fcztofficial), elenco que milita en la Segunda División de Rusia y que encendió las alarmas del plantel y cuerpo médico. Esto se debió cuando en plena práctica, el arquero juvenil, Ivan Zakborovsky, fue víctima de un terrible episodio al momento de ser impactado por un rayo que lo dejó desplomado en la cancha. 🚑 El portero, de 16 años, está internado bajo coma inducido y sufrió graves quemaduras. Eso sí, que tiene un pronóstico positivo de recuperación. ✔️ Video gentileza @fcztofficial