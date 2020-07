View this post on Instagram

El trabajo de Marcelo Bielsa en el Leeds United de #Inglaterra, cuadro que tras 16 años volvió a la #PremierLeague, no ha dejado indiferente a nadie. En el #ReinoUnido simplemente se desató la “Bielsamanía”, ya que todo lo que se relacione con el DT trasandino cobra una gran dimensión. La última novedad es que el exentrenador de la Roja tendrá su propia calle en el centro de la ciudad de Leeds. Sí, y será en el camino que conecta el centro comercial Trinity Leeds con Commercial Street. Ahora esa avenida se llamará: “Marcelo Bielsa Way”. Según reportan distintos medios internacionales, como Olé, esto se concretará la próxima semana. ¿Deberían homenajearlo así en Chile por su trabajo con #LaRoja? Te leemos