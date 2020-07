Leeds United, equipo dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, afronta este jueves 9 de julio un partido clave por alcanzar el ascenso en la cerrada disputa que se registra en la Championship de Inglaterra.

La escuadra del técnico rosarino recibe al Stoke City por la fecha 42 en un desafío que se juega en Elland Road.

Los dirigidos por el ex seleccionador de Chile, que marchan segundos con 78 puntos, a dos unidades del líder West Brom, necesitan ganar a un rival que está vigésimo en la tabla y lucha por zafar del descenso a 3° División.

El desafío se juega a las 12:00 horas con la cobertura de Meganoticias y la transmisión en vivo por ESPN 2.

LEEDS UNITED VS. STOKE CITY

MARCADOR: 0-0 (PRIMER TIEMPO)

GOLES:

FORMACIÓN DEL LEEDS UNITED

📋 Two changes to the side which defeated Blackburn on Saturday. Dallas and Costa return to the Starting XI