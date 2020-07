¿Qué pasó?

El fútbol regresó en Italia en medio del combate a la pandemia de Covid-19, eso sí bajo estrictas normas sanitarias, y lo hace con el arranque de la fecha 31 del Calcio que entra en su fase decisiva y final.

Y comienza con el desafío que anima la Juventus liderada por Cristiano Ronaldo, que busca afianzarse en el liderato para alcanzar la corona de campeón de la Liga, ya cuenta con 75 unidades y está a siete puntos de su perseguidor, Lazio.

El cuadro de Turín se ve las caras ante AC Milan, elenco que busca sumar para meterse en zona de Coopa Europeas (7° lugar con 46 positivos).

El desafío se juega a las 15:45 horas con la cobertura de Meganoticias y la transmisión en vivo de ESPN y RAI Italia.

AC MILÁN VS. JUVENTUS

FORMACIÓN DE AC MILÁN

Here's the line-up to take on the Bianconeri

Let's fight! 👊🔴⚫



Gli 11 in campo per il big match con i bianconeri

Forza Diavolo! 👊🔴⚫#MilanJuve #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/YmthQi0H1P — AC Milan (@acmilan) July 7, 2020

FORMACIÓN DE LA JUVENTUS

Questa sera l'undici di partenza dei bianconeri è...

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻#MilanJuve pic.twitter.com/XWF7ER4FHB — JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2020

