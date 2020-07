View this post on Instagram

¡Un verdadero capitán! 🙌 Este 26 de junio se cumplen cuatro años del histórico logro para el fútbol nacional: La obtención de la Copa América Centenario. El arquero no sólo se lució en la tanda de los 12 pasos, sino que además, regaló una atajada inovidable tras un cabezazo de Sergio "Kun" Agüero. Esa actuación se convirtió en una inspiración para el estudiante Diego Herrera, quien por esos días se titulaba de ingeniería y dedicó su tesis al actual portero del Manchester City. Así lo recordó el joven: “Feliz 26 de junio para los que creemos que nada es imposible wn, ni una wea ! Gracias por tanto @C1audioBravo”, agregando que “nunca me arrepentiré de haberte dedicado mi tesis”. El homenaje fue respondido por Claudio Bravo en sus redes sociales al exponer que: “Notable Diego. Mis respetos para ti y mis mejores deseos siempre!!!. Nada es imposible”. ¿Qué te parece? 👇