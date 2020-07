El club inglés Manchester United confirmó este miércoles 1 de julio que el delantero chileno, Alexis Sánchez, continuará cedido en el Inter de Milán hasta el término de la temporada 2019-2020 de la Serie A italiana.

El anuncio se debe a que el contrato de cesión que firmaron ambos clubes en septiembre del año pasado expiraba este 30 de junio y la prensa inglesa, ya había advertido que el jugador debía regresar a Old Trafford durante esta semana.

Sin embargo, se logró acuerdo y el tocopillano podrá quedarse en Italia durante julio y disputar lo que queda de campeonato junto a los lombardos.

La continuidad de Alexis Sánchez en Italia fue informada por el club inglés a través de un comunicado, donde se indicó que "Chris Smalling y Alexis Sánchez, seguirán el resto de la campaña nacional 2019/20 en Italia, después de que se tomara la decisión de extender sus contratos de préstamo con Roma e Inter de Milán, respectivamente".

"El chileno continuará en Inter al menos hasta agosto, cuando acabe la Serie A", agregaron los "Red Devils", sin aclarar si el tocopillano podrá disputar durante el mes de agosto la Europa League con los neroazzurros.

