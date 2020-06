View this post on Instagram

feliz cumpleaños a mis niños ya son 15 añitos de puro amor 💓 los amo y extraño mucho !! espero que disfruten de su día y sigan cumpliendo muchísimos más junto a nosotros ❤️ #gemelos #familia #hijos #misprincipes😍😍 🎂🎁🎊🎈🎉