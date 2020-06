La lucha por lograr una camiseta de titular en el medioterreno del Barcelona cada día es una decisión más complicada para el técnico Quique Setién, ya que cuenta con variantes de renombre y donde por ahora, Arturo Vidal, es uno de los elegidos.

La chances para jugar del "King" se acrecientan, ya que uno de sus competidores por la titularidad se marchará a Italia y es el caso del volante brasileño Arthur.

Así lo confirmó el sitio Sky Sport News, que afirmó que "Barcelona y Juventus han acordado el traspaso del brasileño por 80 millones de euros".

Así Arthur Melo, de 23 años y que arribó el 2018 al Camp Nou desde Gremio, será uno de los nuevos compañeros de Cristiano Ronaldo.

BREAKING: Juventus have agreed a £72.5m fee with Barcelona to sign Arthur.