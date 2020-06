Una de las grandes sorpresas en el triunfo del Manchester City por 3-0 ante Arsenal, en el regreso de la Premier League en medio del combate al coronavirus, fue que el conjunto de los “Ciudadanos”, el técnico Pep Guardiola no citó al portero nacional, Claudio Bravo.

El arquero chileno no fue parte de la nómina para afrontar el compromiso en el Etihad Stadium y su puesto fue cubierto por el golero Scott Carson.

Así su ausencia encendió las alarmas sobre el futuro del cuidapalos nacional, ya que se apunta a su salida del elenco de Manchester.

La ausencia de Claudio Bravo, que está en la mira de New York City FC en la MLS y el Celtic de Escocia, fue aclarada en inglaterra.

Fue en palabras de Sam Lee, periodista oficial del club, quien entregó la causa de la no presencia del bicampeón de América.

“La razón oficial por las ausencias de John Stones, Claudio Bravo y Joao Cancelo son: aún no están totalmente en forma”, indicó el profesional.

Official reason for Stones, Bravo and Cancelo squad omissions is: “not fully fit”