🏆 Bayern Munich (@fcbayern) se proclamó nuevamente monarca en la Bundesliga sumando el título número 30 de su historia deportiva. 📌 El cuadro rojo se quedó con la corona antes del cierre del torneo, tras vencer por 1-0 a Werder Bremen con anotación de Robert Lewandowski. ⚽️ El campeonato alemán es el primer torneo europeo en decidirse tras la reanudación por la pandemia del nuevo coronavirus. 🔴 El festejo fue con gradas vacías.