¿Qué pasó?

Este sábado Arturo Vidal utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a quienes lo critican por su postura durante el estallido social en Chile.

¿Qué dijo Vidal?

“Ustedes pueden hablar y decir lo que quieran de mí, pero: soy del pueblo, soy de uno de los barrios más pobres de Santiago y hoy puedo decir que lo que soy es gracias a la gente que se crió conmigo y vivió lo mismo que yo. Gracias a ellos también, familia y amigos….”, escribió el ‘King’ junto a una foto suya.

“Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importa más los colores que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso”, concluyó el futbolista.

pic.twitter.com/BsQhLOYMlH — Arturo Vidal (@kingarturo23) June 6, 2020

La razón tras las críticas

Cabe recordar que esta polémica se reavivó durante la última semana, luego que Vidal publicara una imagen de apoyo a las protestas contra el racismo en Estados Unidos, tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd.

#blackouttuesday 🖤✊🏿 pic.twitter.com/tOtLAnD0yQ — Arturo Vidal (@kingarturo23) June 2, 2020

Esta acción fue criticada por algunos usuarios de redes sociales, ya que para ellos el volante no demostró el mismo respaldo durante las manifestaciones iniciadas en octubre del año pasado en Chile.

