¿Qué pasó?

"Si lo ha visto, por favor llame al 911 o a la familia Dm”. Con este mensaje publicado en redes sociales y con fotos de su descripción, la familia busca a la ex superestrella de la WWE, Shad Gaspard, quien se reportó desaparecida el pasado domingo.

El otrora luchador fue visto por última vez el hace dos días tras visitar una playa de California recientemente reabierta en medio de la pandemia al coronavirus.

Temen que fuera arrastrado por el mar

Según explica la esposa del deportista, Siliana Gaspard en su cuenta de Instagram, Shad Gaspard fue visto por última vez en Marina Del Rey Beach en Venice Beach.

Ante la situación, las autoridades del condado de Los Ángeles indicaron a CNN que están buscando activamente a un nadador, después de que fuera arrastrado al mar por una corriente de agua el domingo por la tarde.

Así la Guardia Costera de EE.UU., los salvavidas y el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles están buscando al nadador, dijo Trina Schrader, portavoz del departamento del sheriff.

“Si el tiempo lo permite, lo buscaremos en el aire. Estamos usando todos los recursos para intentar recuperarlo lo antes posible”, añadió Schrader.

Gaspard: Exluchador y padre de un niño de 10 años

Shad Gaspard se volvió un destacado miembro del equipo de lucha libre en 2006 y tras cuatro años en la disciplina, comenzó una carrera de actor.

Así ha aparecido en las películas "Think Like a Man Too" y "The Last Sharknado": Ya era hora". Está casado y tiene un hijo pequeño, de 10 años.

Ahora se continúa con su desesperada búsqueda en una playa había sido cerrada para combatir la propagación del nuevo coronavirus.

La cuenta de Twitter de la División de Salvavidas del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles dijo que realizaron 452 rescates en el océano entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo, marcando "un fin de semana muy ocupado en la playa".