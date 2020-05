View this post on Instagram

Elegido por los mismos hinchas 🤩⚽👏 @charles.20aranguiz sigue sumando fanáticos luego que los hinchas de Bayer Leverkusen lo eligieran como el mejor jugador de la historia del club 😱🙌 El volante nacional se impuso ante el mediocampista Kai Havertz, logrando un 88,2% de las preferencias 😍 ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con la votación? 👇