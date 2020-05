¿Qué pasó?

“Puse una almohada sobre mi hijo acostado boca arriba en la cama. Durante unos 15 minutos nunca levanté la almohada. Mientras tanto, mi hijo estaba revoloteando. Sin embargo, seguí imprimiendo fuerza. Luego tiré la almohada y cuando mi hijo permaneció inmóvil decidí llamar a un médico”.

Este es el crudo relato del futbolista turco, Cevher Toskas, quien confesó a la policía que estranguló a su pequeño de tan sólo 5 años, a causa que padecía coronavirus.

El caso conmocionó a su nación y a todo el mundo, ya que además, en su testimonio el jugador del Bursa Yildirim Spor agregó que “nunca amé a mi pequeño hijo. No sé por qué no me gusta”.

Esto generó la reacción de los fanáticos, quienes exhibieron su ira con el futbolista a través de redes sociales.

“Monstruo, ojalá te den cadena perpetua”

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde los fanáticos expresaron su furia con Cevher Toskas con una serie mensajes.

“¿Cómo puedes matar a tu propio hijo? , Dios ve todo!!!” o “Monstruo, ojalá te den cadena perpetua”, además, de tildarlo de “escoria” y “asesino”.

Por ahora, el futbolista está en prisión formalizado por “matar a un pariente cercano” y a la espera de la investigación al cuerpo del pequeño Kasim Toktas, que será exhumado.