¡¡Hoy le damos la bienvenida a Fabián Carmona!! Fabián ya es parte de la escuadra Santacruzana, formado en Universidad de Chile y con pasos también en Palestino y Deportes La Serena ya se alista para esta temporada. Déjale un mensaje a Fabián 👇🏻#vamossantacruz