La Asociación de Tenista Profesionales (ATP) anunció una drástica medida a causa de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el planeta.

Esto porque el organismo al mando del deporte blanco suspendió todos sus torneos por seis semanas.

Así lo confirmó en un comunicado, donde la entidad aseveró que “debido a la escalada de problemas de salud y seguridad derivados del brote global de COVID-19 se suspenden todos los eventos ATP Tour y ATP Challenger Tour programados hasta la semana del 20 de abril”.

Junto con ello, aclaran que la medida se debe a que “la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado miércoles que el COVID-19 constituye una pandemia global sumado a la restricción de viajes por 30 años anunciada por los Estados Unidos para los extranjeros de 26 países europeos”.

La postergación de la ATP es con efecto inmediato, por lo que dos torneos se vieron paralizados en medio de su desarrollo: Nur-Sultan, Kazajstán y Potchefstroom, Sudáfrica.

