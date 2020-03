View this post on Instagram

Nunca me imagine que existiera gente tan positiva y valiente antes de una cirugía,que la cirugía fuera un éxito,lo que mas me alegra que ayer conversando lo que mas querías era volver a boxear, y gracias a Dios lo vas a poder cumplir.Te deseó lo mejor en lo que se viene y cuenta conmigo en lo que te pueda ayudar.