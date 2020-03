View this post on Instagram

¡Formación confirmada de #LaRojaFemenina! 🇨🇱 Las 11 elegidas por José Letelier para enfrentar a Irlanda del Norte, por el Turkish Women’s Cup. 🏆 . . 🕗 Hoy 09:00 hrs. 🏟 Goldcity Sport Complex ¡#VamosChile! 💪 . . #formación #titulares #11ideal #convocadas #selección #torneo #turquia #país