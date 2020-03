Otro de los partidos que marca el cierre de las revanchas de los octavos de final de la Champions League es el que protagonizan el Valencia ante el Atalanta.

Los españoles fueron ampliamente derrotados por 4 a 1 en el duelo de ida y reciben a los italiano en el Estadio Mestalla con la esperanza de avanzar a cuartos.

El desafío comienza a partir de las 17:00 horas con la cobertura de Mega Deportes y la transmisión en vivo de Fox Sports.

Valencia vs. Atalanta

Formación de Valencia

Formación de Atalanta