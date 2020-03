¿Qué pasó?

La portera y capitana de la Selección Chilena femenina, Christiane Endler, entregó un sentido mensaje tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La golera utilizó su cuenta de Instagram para expresar su sentir en la la celebración del 8M y que generó las alabanzas de sus seguidores.

La arquera aseveró en redes sociales que: "A todas las mujeres, a las empoderadas, a las luchadoras, a las que ya no están y a las que vienen, pero en especial a las mías que me acompañan, me guían y me inspiran".

El mensaje venía acompañado de una serie de fotos de la golera junto a su madre, su academia, compañeros de la Roja y su carrera con los hashtag #nolimits #internationalwomensday #portodas y #mujeres.

Pero eso no fue todo, ya que la arquera fue la imagen oficial del PSG francés que en su rama femenina entregó un saludo a los mujeres al aseverar que “Jugadoras. Entrenadoras. Colaboradoras. Hinchas. Por todas.#DiaInternacionalDeLaMujer”.

Endler volverá este martes a la cancha junto a la Roja

Así la golera se prepara para afrontar su tercer desafío junto a la Selección Chilena Femenina por la fase de grupos del Turkish Women's Cup 2020.

Será este martes 10 de marzo ante Irlanda del Norte, compromiso donde la Roja buscará abrochar su clasificación a la fase final, donde es líder del Grupo B tras vencer 3-0 a Ghana y 5-0 a Kenia.

El encuentro se juega a las 09:00 horas de Chile y lo podrás seguir con la cobertura de Mega Deportes.

Tabla de Posiciones del Turkish Women's Cup 2020