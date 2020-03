El torneo de Indian Wells, uno de los más importantes de los circuitos de la ATP y la WTA, que debía iniciarse este lunes en esta localidad en el desierto de California, fue cancelado debido a la epidemia mundial de coronavirus, anunciaron el domingo los organizadores.

La decisión de suspender el torneo se tomó luego de que "el Departamento de Salud pública del condado de Riverside declaró una emergencia sanitaria para el valle de Coachella tras un caso confirmado de coronavirus (COVID-19) a nivel local", indicó la organización del torneo en un comunicado.

