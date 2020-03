Este domingo, en el clásico de la ciudad, el Manchester United derrotó por 2-0 al Manchester City de Claudio Bravo, que estuvo en el banco los 90 minutos, en un partido válido por la fecha 29 de la Premier League.

Los ‘Diablos Rojos’ se quedaron con el triunfo gracias a los goles de Anthony Martial (30’) y Scott McTominay (90’+6).

Uno de los mayores protagonistas del encuentro, pero en un sentido negativo, fue el portero titular de los ‘Ciudadanos’, el brasileño Ederson, quien tuvo responsabilidad en las dos anotaciones del rival.

En el primero, el remate de Martial fue directo a su palo y, además, se le pasó por debajo de su mano.

Martial scores with a beautiful pass from Fernandes. But that is a goalkeeping error from Ederson. #MUNMCI #ManchesterDerby 🔴🔵 pic.twitter.com/auCv2oIDxh — Sky Sports Ⓙ (@5kySports) March 8, 2020

Sin embargo, la falla más evidente fue en la segunda conquista del United, pues Ederson salió jugando con sus manos y erró al darle el pase muy largo a su compañero, lo que aprovechó McTominay para anotar desde larga distancia.

Ederson Marcándose un De Gea, están nerviosos ya notan la presión xD pic.twitter.com/ztln9cyrWV — NorИel (@nornel666) March 8, 2020

Con este resultado, el City se queda con 57 puntos en el segundo puesto de la tabla de ubicaciones, pero a 25 unidades de distancia del líder Liverpool.

El United, en tanto, suma 45 puntos y se instala en el quinto lugar de la clasificación.