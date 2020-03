El brote de coronavirus en todo el planeta sigue generando estragos y preocupación por la expansión de la enfermedad.

Y el tema no está ajeno al mundo del deporte, ya que no sólo se han suspendido eventos deportivos, sino que también provoca que se tomen medidas para evitar contraer el padecimiento como ocurrió en un partido en Europa.

Ante la presencia del coronavirus, en la antesala del duelo Benfica-Liverpool por la UEFA Youth League categoría Sub-19, los jugadores optaron por un particular gesto para evitar cualquier contagio.

Esto porque al momento de intercambiar saludos, los futbolistas en vez de darse la mano, sólo se tocaron con sus codos para evitar cualquier situación de riesgo, donde un incluso los árbitros siguieron el mismo procedimiento.

A la postre, el cuadro luso se impuso por 4-1.

Liverpool & Benfica youth players use brilliant alternative to handshakes.



The outbreak of coronavirus across the world and so instead of the usual pre-match greeting, both sets of players and the officials touched elbows ahead of Benfica's dominant 4-1 victory. pic.twitter.com/dDPbMMrOU8