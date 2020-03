¿Qué pasó?

Tras el accidente cerebrovascular que sufrió Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, el cinco veces ganador del Balón de Oro, viajó a su isla natal de Madeira para acompañarla.

La mujer fue hospitalizada en el Hospital Nélio Mendonça de Funchal y debió ser intervenida quirúrgicamente, permaneciendo bajo cuidados intensivos. Los médicos aplicaron una técnica de alta complejidad denominada trombectomía mecánica, realizada para evitar mayores consecuencias ante este tipo de padecimientos.

Asimismo, el pronóstico de Aveiro era reservado. Sin embargo, fue la propia estrella de la Juventus quien reveló la situación en que está su progenitora.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

A través de su cuenta de Twitter, el luso agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de los fanáticos: “Gracias a todos por los mensajes de apoyo a mi madre. Está estable y recuperándose en el hospital”, señaló.

Junto con ello, el goleador histórico del Real Madrid solicitó privacidad para su círculo cercano: “Mi familia y yo agradecemos al equipo médico que está cuidando de ella y pedimos amablemente privacidad en este momento”, agregó.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020



Por su parte, el Servicio de Salud de la Región Autónoma de Madeira aseguró mediante un comunicado que la evolución médica de Dolores Aveiro está progresando “conforme a lo esperado”.