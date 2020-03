¿Qué pasó?

Colo Colo sigue abocado a la tarea de lograr el fichaje de su nuevo entrenador para reemplazar al saliente Mario Salas a horas de su estreno en la Copa Libertadores 2020.

Y la carpeta de candidatos se sigue reduciendo, ya que una de las alternativas rechazó la opción de llegar al Cacique, por lo que se vuelve a reactivar la chance del brasileño Luiz Felipe Scolari.

¿Quién descartó la oferta de Colo Colo?

Uno de los nombres que interesaba en Macul era el del entrenador argentino, Gustavo Alfaro, quien viene de dirigir a Boca Juniors.

Sin embargo, fue el representante del técnico, de 57 años, quien descartó la oferta presentada por el club popular.

"Le gustaba mucho la posibilidad, pero no es el momento de llegar a Colo Colo. No pasa por lo económico, sino por lo deportivo: no tiene tiempo para trabajar", aseveró su representante Daniel Comba, en declaraciones al diario El Mercurio.

Además, argumentó que “a él le hubiese encantado armar el equipo desde cero. Está muy agradecido por haberlo tenido en cuenta”.

Ahora todas las miradas se centran en el afamado entrenador brasileño, Luiz Felipe Scolari, por lo que dirigencia busca abrochar una opción atractiva para lograr el fichaje del técnico campeón del mundo con Brasil en el 2002.

Así los albos se preparan para afrontar su debut copero este miércoles 4 de marzo ante el elenco boliviano de Jorge Wilsterman, pactado para las 19:15 horas por el grupo C del certamen.