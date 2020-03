View this post on Instagram

Este lunes, miles de personas, entre celebridades, familiares, amigos y fanáticos, se congregaron este lunes en el Staples Center para rendir homenaje a Kobe Bryant y su hija de 13 años. Uno de los que tuvo unas palabras para el fallecido deportista fue Michael Jordan, quien no pudo contener las lágrimas y la tristeza para referirse a su amigo. "Cuando Kobe Bryant murió, una parte de mí murió con él", aseguró.